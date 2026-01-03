Passer la navigation
Bonnes résolutions : la reprise du sport, ça ne s’improvise pas

En ce début d’année, peut-être avez-vous pris de bonnes résolutions. Et parmi elles, souvent, celle de se mettre ou se remettre au sport. Mais attention, cela ne s’improvise pas, et encore moins avec la météo actuelle. Reportage.

■ Reportage de Valentine Rolus, Néo Fasquel et Manu Carpiaux

