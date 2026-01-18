BNXT League : Le Brussels se rassure face à Louvain, Mons battu à Leeuwarden

Après trois défaites d’affilée, le Brussels s’est rassuré dimanche en s’imposant (82-70) face à Louvain pour le compte de la 16e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Un résultat qui permet aux Bruxellois de remonter la 6e place au classement à égalité avec Den Bosch et Leiden avec 10 victoires et 6 défaites.

Privé de Jared Ambrose, le Brussels a été accroché jusqu’au repos (46-42), comptant jusqu’à huit longueurs de retard avant de renverser la vapeur pour de bon sous la conduite de Onyeka Joe Agu (12 points, 11 rebonds et 3 contres) mais également de Jamison Overton (21 points) et Jalen Finch (15 points). Dans le camp louvaniste, Wilson Pruitt et Tytan Anderson (13 points chacun) n’ont pas trouvé suffisamment de support pour inverser la tendance.

Mons est revenu bredouille de son très long déplacement à Leeuwarden (77-64). Distancés dès le quart-temps initial (28-18), les Renards ont ensuite fait jeu égal jusqu’au repos (42-32). Sans Maks Klanjscek, leur meilleur marqueur, les Montois n’ont pu compter que sur Greg Milton III (19 points), Malik Whitaker (13 points) et Tito Casero (12 points) pour alimenter le marquoir. Avec 5 succès et 11 défaites, Mons reste 13e au classement, rattrapé par Zwolle.

Enfin, aux Pays-Bas, Zwolle et sa coach belge Gaëlle Bouzin ont surpris Den Bosch à domicile (77-91).

