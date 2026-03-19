Bernard Clerfayt ne croit pas au budget et critique Boris Dilliès: “Il porte la couronne mais celui qui a le pouvoir, c’est le PS “

Bernard Clerfayt était l’invité de Bonjour Bruxelles sur BX1 ce jeudi matin.

Après la journée de ce mercredi, les travaux en commission des finances se poursuivront ce jeudi et ce vendredi, voire encore ce week-end si nécessaire. Si ce calendrier au pas de charge est respecté, le vote final en séance plénière devrait intervenir le vendredi 27 mars. Ce qui fait dire à Bernard Clerfayt que ce budget a été réalisé à la “vite, vite, vite”.

“Il s’agit d’un budget de communication”, estime-t-il ce jeudi matin. “L’objectif est de dire que tout va bien, Madame la Marquise. Il a été négocié en trois jours, même si les acteurs en discutaient depuis longtemps, et tous les ministres s’accordent à dire que dans deux mois, il faudra revenir avec de nouvelles estimations.”

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L’homme politique DéFi ne croit donc pas du tout à un budget à l’équilibre en 2029. “C’est de la comm’. Dirk De Smedt serait un habile magicien qui manipule les chiffres dans tous les sens. Il nous fait croire qu’il va réussir à faire un milliard d’économies de dépenses, alors qu’il cache un milliard de dépenses avec ce qu’on appelle les codes 8.” En d’autres termes, il ne croit absolument pas à ce budget. “DéFi ne votera pas ce budget.”

Critique de Boris Dilliès

Comme son chef de groupe, Jonathan de Patoul, Bernard Clerfayt n’a pas été tendre avec le nouveau ministre-président de la Région bruxelloise. Pas le vrai patron, Boris Dilliès ? “C’est très clair”, estime-t-il. “Comme le roi en Belgique, il porte la couronne, mais cela ne signifie pas qu’il a le pouvoir.” Pourquoi ? “Celui qui a le pouvoir, c’est le Parti socialiste. C’est lui qui a exigé le respect de toutes ses priorités. Le MR a dû accepter cela et Monsieur Bouchez a tout lâché parce qu’il a eu peur que le MR passe dans l’opposition. Désormais, les réductions de budget sont dans les compétences du MR et des Engagés. Mais il y a augmentation de dépenses pour Groen et le PS.”

En termes de sécurité aussi, le libéral en prend pour son grade. “Boris Dilliès ne connaît pas ses dossiers”, affirme-t-il. Le ministre-président avait expliqué ceci ce mercredi : “Je ne me prends pas pour un quelconque shérif. Par contre, je tiens compte de la réalité des pouvoirs de chacun et des leviers institutionnels bruxellois. Cela ne veut pas dire que tout peut se faire ici, mais cela ne veut certainement pas dire que rien ne peut se faire ici.”

Réponse de Bernard Clerfayt : “Avec cette phrase, cela démontre qu’il confond tout. En Belgique, nous avons une sécurité et une police organisées à deux niveaux de pouvoirs : fédéral et local. Les Régions flamande, wallonne et bruxelloise n’ont aucune compétence de police.”

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Pour lui, cette réforme des zones de police signifie un affaiblissement programmé de la compétence sécuritaire pour les bourgmestres. “C’est très clair. Cette réforme n’est souhaitée par personne, ni par les bourgmestres, ni par les commissaires, ni même par le procureur du Roi. Cette réforme va encore complexifier la sécurité. C’est dramatique.”

Enfin, il est revenu sur deux départs dans les rangs de DéFi vers le Mouvement réformateur au Parlement régional. Une idée qui ne lui a jamais traversé l’esprit. “Surtout avec la politique actuelle du MR. Un parti qui est passé de libéral à conservateur, proche de la N-VA, qui fait beaucoup de tort à Bruxelles et à la Belgique.”