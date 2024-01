Bernard Clerfayt : “Je défendrai un bilan dont je suis fier”

Le ministre de l’Emploi et de la Formation, Bernard Clerfayt, mènera bien la liste DéFi pour les régionales. Il défendra un bilan qu’il assume pleinement.

Mercredi, les militants de Défi ont décidé de désigner Bernard Clerfayt, Joëlle Maison et Fabian Maingain comme trio de tête pour les élections régionales. Le ministre sortant, a été élu avec 61% des voix. “D’habitude, nous désignons toute la liste alors certains étaient déçus de ne pas connaître leur place. Et puis, nous avons une discussion d’une heure puisque d’autres auraient pu être tête de liste comme Joëlle Maison, Fabian Maingain ou aussi Emmanuel De Bock. Il y a toujours des querelles de personnes dans tous les partis, mais nous sommes un parti et une équipe.”

Quant aux élections communales et à son envie de redevenir bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt est resté plus évasif. “Une élection à la fois. Nous verrons et c’est le président de parti qui décide de qui devient ministre.”

Un bilan dont il est fier

Bernard Clerfayt sera donc le seul ministre francophone du gouvernement à défendre son bilan comme tête de liste. “Et c’est un bilan dont je suis fier. On enregistre une augmentation du taux d’emploi en Région bruxelloise. Nous étions à 61% en 2019 et aujourd’hui, il est de 68%. Nous avons dépassé la Wallonie, pas encore la Flandre. Nous devons continuer sur cette ligne-là.”

Un autre dossier est sensible ces derniers jours, il s’agit de l’ordonnance Bruxelles Numérique qui doit être votée aujourd’hui. Les associations craignent que les guichets physiques disparaissent. “Toutes les démarches seront accessibles en ligne et le texte prévoit aussi une alternative. Il faudra soit un guichet téléphonique soit physique. Le numérique ne peut pas se faire au détriment du physique. Beaucoup de gens ont eu un traumatisme pendant le covid où on fermait tous les guichets et des institutions ne font que du numérique comme les banques. Ce n’est pas ce que nous voulons.”

L’ordonnance entrera en vigueur dès sa parution au Moniteur belge. D’abord, ce sont les nouvelles démarches administratives qui seront concernées et dans les 5 ans, toutes les démarches seront accessibles numériquement.

■ Interview de Bernard Clerfayt, ministre de l’Emploi et de la Formation, Défi, par Fabrice Grosfilley