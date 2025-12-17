Berchem-Sainte-Agathe lance Work@Berchem, entreprise à but d’emploi bruxelloise

Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a inauguré ce mardi Work@Berchem, une entreprise à but d’emploi créée dans le cadre du projet “Territoires zéro chômeur de longue durée”, concrétisant le premier territoire de ce type en région de Bruxelles-Capitale. L’initiative est portée conjointement par le CPAS et la commune, dans le périmètre du contrat de quartier durable Cité Moderne.

Work@Berchem vise à proposer un emploi durable à des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliées dans le quartier. Les activités développées doivent répondre à des besoins locaux identifiés de longue date, notamment en matière de services de proximité. Il s’agira principalement de petits travaux d’entretien dans les habitations, de missions liées à l’entretien des espaces verts ou encore de chantiers légers au bénéfice des habitants.

Pour Marc Hermans, président du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe et de Work@Berchem, le projet s’inscrit pleinement dans une logique territoriale. “Le projet place les personnes au chômage de longue durée au centre de l’action, en leur donnant la possibilité de travailler dans des fonctions utiles au quartier et pour le quartier, avec l’ambition d’étendre ensuite ces missions à l’échelle communale”, a-t-il expliqué.

L’initiative vise également à transformer les coûts liés au chômage de longue durée en emplois locaux créateurs de cohésion sociale.

Du côté communal, le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés) souligne l’ancrage du projet dans le contrat de quartier durable. “Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat de quartier ‘Réenchantons la Cité Moderne’, obtenu il y a près de cinq ans. Il repose sur une collaboration étroite entre la commune, le CPAS et les habitants, dans une logique de coconstruction”, a-t-il indiqué. L’initiative s’inspire notamment d’expériences menées en France, en particulier à Paris, observées lors de déplacements effectués il y a plusieurs années.

Sur le terrain, la mise en œuvre opérationnelle est coordonnée par Stéphanie Housiaux, chargée de projet chez Work@Berchem. Son rôle consiste à identifier les personnes éloignées de l’emploi et à les orienter vers des fonctions correspondant aux besoins du quartier. “Il s’agira essentiellement de petits travaux d’entretien, tant à l’intérieur des habitations que dans les espaces verts. Ce sont des emplois peu qualifiés, mais qui peuvent permettre aux travailleurs de reprendre confiance”, a-t-elle expliqué.

Le projet s’appuie également sur un Comité local pour l’emploi, composé notamment de riverains, d’associations et d’acteurs locaux. Ces habitants ont participé, dès 2021 et 2022, à l’identification des besoins de la Cité Moderne en matière d’emplois. “L’objectif est désormais de concrétiser ces besoins identifiés par la création de postes”, a précisé Stéphanie Housiaux.

Les équipes de Work@Berchem seront installées dans une maison de la Cité Moderne, un site classé, renforçant l’ancrage local et la proximité avec les habitants. Le démarrage effectif des premières activités est prévu au début de l’année prochaine, avec l’accueil des premiers travailleurs issus du chômage de longue durée, dans un contexte social marqué par de fortes tensions sur l’accès à l’emploi et certaines décisions du gouvernement fédéral.

