Benoît Cerexhe sur le survol de Bruxelles : “J’espère que le nouveau gouvernement fédéral fera quelques avancées pour les riverains”

Benoît Cerexhe (Les Engagés), le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles ce jeudi. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Peut-on espérer une amélioration dans l’épineux dossier du survol de Bruxelles ? Et les nuisances sonores qui y sont liées ? Benoît Cerexhe, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre – commune très concernée par le problème – espère que les riverains seront entendus. Alors que Brussels Airport a annoncé de nouveaux investissements de 500 millions d’euros, on pourrait craindre l’inverse, selon le bourgmestre. “C’est une très mauvaise nouvelle pour tous les habitants qui vivent à proximité de l’aéroport. Une fois de plus, l’aéroport ne se préoccupe absolument pas des conséquences en termes de nuisances sonores et de respect de l’environnement. Il se développe seulement sur l’aspect économique.”

Benît Cerexhe l’assure, il ne lâchera pas l’affaire : “Notre détermination sera sans faille : la procédure contre le permis d’environnement délivrée par la région flamande se plaide aujourd’hui et demain. D’autre part, nous avons des décisions judiciaires de plus en plus contraignantes pour l’Etat fédéral, on a encore eu un très bon jugement à la fin du mois de février dernier, qui augmente les astreintes. Puisqu’aujourd’hui on est dans un pays où l’Etat préfère payer des astreintes que respecter les décisions de justice ! Mais cela devient de plus en plus contraignant… Et je pense, j’espère en tout cas, que ce nouveau gouvernement fédéral fera quelques avancées pour permettre aux riverains d’avoir des nuits plus calmes que ce qu’ils n’ont aujourd’hui.”

Rédaction