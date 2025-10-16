Benjamin Dalle sur l’opacité des comptes de la Région bruxelloise : “c’est un manque de professionalisme”

Benjamin Dalle, chef de file du CD&V bruxellois, était l’invité de Bonjour Bruxelles ce matin. Il est notamment revenu sur le manque de transparence dans les comptes publics bruxellois.

Pour le député, les comptes de la Région Bruxelles-Capitale sont définitivement trop opaques. Benjamin Dalle s’étonne :

“En tant que parlementaire, j’examine tous les jours la dette et les comptes publics de la Région. Et même pour quelqu’un comme moi, ce n’est pas transparent.“

► Lire aussi |Différentes méthodes ont été utilisées pour embellir la situation budgétaire bruxelloise

Il prend pour exemple la liste des investissements réalisés par la Région, que ce soit en matière de mobilité, avec le métro 3, ou de logements sociaux : “J’ai demandé une liste il y a un an, je ne l’ai toujours pas reçue“, explique le chef de file bruxellois du CD&V.

Benjamin Dalle est clair : pour lui, “cela confirme que la Région Bruxelles-Capitale ne fournit pas un travail de rigueur et de qualité sur les comptes publics.“

Et lorsqu’on lui demande s’il s’agit d’une volonté de cacher quelque chose, le député privilégie une autre piste : “Je pense que c’est un manque de professionnalisme.“

■ Interview de Benjamin Dalle au micro de Fabrice Grosfilley