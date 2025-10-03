Beliris écope d’un PV après l’abattage d’arbres dans le parc de la Ligne 28 à Molenbeek

Le permis octroyé à Beliris autorisait l’abattage de 10 arbres. L’organisme fédéral chargé des grands travaux en Région bruxelloise annonçait entre-temps l’abattage de 41 arbres. Elle en a finalement abattu 44.

Une dizaine de riverains se sont réunis lundi matin dans le parc de la Ligne 28 à Molenbeek pour dénoncer l’abattage d’arbres effectué par Beliris dans le cadre du chantier d’une cyclostrade, une large piste cyclable européenne. Outre l’impact environnemental, ils dénonçaient un permis non valide de la part de Beliris.

Les ministres bruxellois de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit) et de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo) avaient alors annoncé qu’urban.brussels, l’administration régionale en charge du développement territorial, allaient effectuer un contrôle du chantier.

Suite à ce contrôle, Beliris a écopé d’un PV, annonce la DH ce vendredi. Il ne serait pas question de sanction financière, mais plutôt de sanction en nature, telle que la plantation de davantage d’arbres. La sanction doit encore faire l’objet de discussion. Le permis de base prévoit déjà la plantation de 91 nouveaux arbres.

Entre le vendredi de l’abattage et le constat de lundi, une réunion s’est tenue en présence d’Urban, Bruxelles Environnement et Beliris pour planifier la suite. Le chantier ne sera pas suspendu, selon la DH. Néanmoins, Beliris devra introduire au plus vite une demande complète de régularisation explicitant les abattages d’arbres réalisés avec une note explicative de motivation et un rapport d’incidences adéquat.

