Une quarantaine d’arbres abattus pour une piste cyclable à Molenbeek : des riverains dénoncent un permis non valide

Une petite dizaine de riverains étaient présents ce lundi matin dans le parc de la Ligne 28 à Molenbeek pour s’opposer à l’abattage d’arbres effectué par Beliris. Ils dénoncent un permis non valide et l’impact écologique de ce chantier.

Beliris, l’organisme chargé des grands travaux en Région bruxelloise, a entamé vendredi l’abattage de 41 arbres dans le parc de la Ligne 28 à Molenbeek – qui relie Belgica à Bockstael – afin de laisser passer une cyclostrade, une large piste cyclable européenne. Or, le permis initial prévoyait l’abattage de 10 arbres.

“Nous sommes au coeur d’un quartier populaire. Il s’agit d’un des seuls espaces verts ombragés. Chaque été, des dizaines de familles venaient se mettre à l’ombre sous ces arbres pour profiter de l’extérieur“, déplore Emre Sumlu, conseiller communal Ecolo à Molenbeek, invité dans Bonjour Bruxelles ce lundi matin. “Il y avait moyen de faire autrement“, estime-t-il. “Les cylistes circulaient déjà en toute sécurité dans cet espace.”

Il semblerait que les délais qui conditionnent l’octroi de fonds européens aient poussé Beliris à outre-passer la réintroduction d’un nouveau permis, pourtant demandée par urban.brussels, pour l’abattage de ces arbres supplémentaires. “Parmi les arbres à abattre, certains étaient fragiles ou en mauvais état sanitaire. Ces abattages restent néanmoins indispensables à la réalisation de la cyclostrade dans le parc L28, un projet structurant pour le développement de la mobilité douce à Bruxelles“, se justifie Beliris auprès de la DH.

Urban.brussels va effectuer des contrôles

La polémique prend aussi une dimension politique. Dans un communiqué commun, les ministres bruxellois de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit) et de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo) assurent que “la nature en ville et sa préservation sont une priorité continue de ce gouvernement. C’est pourquoi chaque abattage doit être mûrement réfléchi et bénéficier d’un permis en bonne et due forme. Dans le cadre de ce chantier, Beliris a obtenu l’autorisation d’abattre 10 arbres à haute tige. Urban brussels effectuera lundi à la première heure un contrôle sur le chantier et vérifiera le bon respect du permis. Urban ne manquera pas de dresser un PV si une infraction est constatée et des arbres abattus sans autorisation.”

Beliris promet de re-planter 90 arbres, mais leur croissance prendra des années.

■ Les explications d’Anaïs Corbin en direct depuis le parc de la Ligne 28