Belges au Moyen-Orient : un deuxième vol de rapatriement atterrit ce soir à Zaventem

Un deuxième vol de rapatriement transportant 162 Belges depuis Dubaï est en route vers l’aéroport de Bruxelles via Larnaca, à Chypre, a confirmé dimanche soir sur X le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot (Les Engagés). Ce vol charter de Cyprus Airways devrait atterrir en Belgique vers 19h50.

“134 personnes, dont 74 Belges, ainsi que des ressortissants luxembourgeois, français et néerlandais, seront mises en sécurité aujourd’hui grâce à deux A400M qui les transportent de Dubaï vers Hurghada (Égypte). Un vol charter depuis Hurghada vers Bruxelles est confirmé pour ce soir“, précise encore M. Prévot.

Un autre A400M partira demain/lundi de Dubaï avec une soixantaine de Belges à bord, des ressortissants d’autres pays pourront également s’y inscrire. Un vol retour depuis Hurghada vers Bruxelles sera assuré “dans la foulée“.

Un premier vol de rapatriement en provenance d’Oman transportant 195 Belges a atterri dimanche matin.

Cette opération aura permis le rapatriement de la quasi-totalité des quelque neuf cents Belges qui avaient manifesté leur souhait de quitter le Moyen-Orient, selon le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier évalue actuellement la nécessité d’un nouveau vol ou la possibilité pour les éventuels Belges restants de rentrer chez eux grâce à des vols affrétés par d’autres pays.

Belga – Photo : Belga Image