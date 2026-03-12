Bedex : Le premier salon belge consacré à la défense s’ouvre à Brussels Expo

Le salon international de la défense en Belgique, baptisé “Bedex”, s’est ouvert jeudi à Brussels Expo. L’événement, prévu sur trois jours, dont le dernier ouvert au public, se veut être un carrefour pour la défense nationale et européenne, et un lieu de rencontre entre l’industrie, les institutions et le monde politique.

Les équipements de défense, armes et nouvelles technologies autour de la défense sont ainsi présents sur un espace de 20.000 mètres carrés, parmi plus de 200 exposants venus de 27 pays différents. Une cinquantaine d’entreprises belges sont notamment présentes.

►Lire aussi | Theo Francken annonce un contrat avec une entreprise ukrainienne au Bedex : “On va pouvoir produire des drones en Belgique”

L’initiative a déjà suscité quelques critiques, notamment de la part d’ONG s’interrogeant sur la présence de sociétés accusées de contribuer à des crimes de guerre, mais le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) a apporté son total soutien aux organisateurs. Il a estimé avant l’ouverture du salon que cet événement constituait “une énorme chance pour notre industrie et notre défense“. Bedex doit offrir une plateforme où les entreprises, les gouvernements et les armées “peuvent se rencontrer et peut-être signer des contrats“. Theo Francken sera présent jeudi à l’ouverture du salon, au côté notamment du Premier ministre Bart De Wever, du chef de la Défense Frederik Vansina et du secrétaire générale de l’Otan Mark Rutte.

De nombreuses conférences sont prévues jeudi et vendredi, les deux journées uniquement ouvertes aux professionnels. Elles seront notamment consacrées aux drones, à la transformation de l’industrie de la défense et au rôle des PME et start-ups. Les organisateurs de Bedex considèrent Bruxelles, capitale de l’Europe et siège de l’Otan, comme le lieu idéal pour cet événement, qui se veut être un lieu de rencontre international pour le secteur de la défense.

►Lire aussi | Amnesty dénonce la présence de Lockheed Martin au salon Bedex de Bruxelles

Belga – Photo : Belga