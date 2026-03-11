Amnesty dénonce la présence de Lockheed Martin au salon Bedex de Bruxelles

Amnesty International dénonce, mercredi, la présence de l’entreprise américaine Lockheed Martin au salon Bedex, le salon international de la défense, dont la première édition aura lieu à partir de jeudi à Bruxelles. Selon l’organisation de défense des droits humains, le fabricant des avions de chasse F-35 a contribué à commettre un génocide à Gaza.

De jeudi à samedi, le “Brussels European Defense Exhibition & Conference“, soutenu par le ministère de la Défense, s’étendra sur 20.000 mètres carrés sur le plateau du Heysel et réunira plus de 150 exposants. Les organisateurs ont fait le choix de prioriser des industriels belges, européens et issus de pays membres de l’Otan, mais aussi de l’Ukraine.

L’ONG dit regretter que les autorités fédérales aient fait le choix de s’associer à l’entreprise d’armement américaine. “Non seulement Lockheed Martin sera présente au salon Bedex, mais l’entreprise bénéficiera en outre d’une appréciable visibilité, avec notamment la participation de son vice-président à une conférence le 12 mars par sur la transition du paysage industriel global de la défense“, explique le coordinateur des campagnes et du plaidoyer de la section belge francophone d’Amnesty International, François Graas.

Lockheed Martin a déclaré publiquement être “fière de l’importance du rôle qu’elle joue dans la sécurité de l’État d’Israël“, et ce, alors même qu’un génocide se poursuit à Gaza, dénonce encore l’ONG. “Rien ne permet non plus de penser que les autorités belges aient cherché à influencer l’entreprise qui lui fournit des avions F-35 afin d’empêcher des ventes d’armes à destination d’Israël“, ajoute-t-elle.

Selon un rapport d’Amnesty International datant du mois de septembre, “Lockheed Martin fournit et entretient des avions de combat F-16 et la flotte grandissante de F-35 d’Israël, équipements clés de l’armée de l’air israélienne qui ont été très largement utilisés pendant les bombardements de Gaza”. “Nous faisons une fois de plus le constat désolant que la Belgique est incapable d’adopter une position cohérente concernant les violations des droits humains massives qui ont lieu dans le territoire palestinien occupé. Il n’est cependant pas trop tard pour le gouvernement de changer de cap et d’adopter enfin une position ferme et constante en faveur du respect du droit international “, conclut François Graas.

