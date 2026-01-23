Amnesty International organise une action de solidarité devant l’ambassade d’Iran

À l’initiative de la section belge d’Amnesty International, la manifestation s’est déroulée dans le calme, avec une faible présence policière devant l’ambassade iranienne. L’ULB avait autorisé les manifestants à se rassembler devant le bâtiment J de l’université. L’organisation de défense des droits de l’homme a déposé symboliquement des sacs mortuaires et allumé des bougies à la mémoire des victimes.

Des membres de la diaspora iranienne ainsi que Carine Thibaut, et Wies De Graeve, respectivement directrice et directeur des sections francophone et flamande d’Amnesty International Belgique, ont pris la parole lors du rassemblement. Selon Amnesty, la population iranienne fait face à un “bain de sang”.

“On se mobilise pour dénoncer ce bain de sang. Depuis le 28 décembre, il y a une mobilisation de grande ampleur. Les manifestants ont fait face à une répression sans précédent. La réponse du régime a été féroce”, a déclaré Carine Thibaut.

Selon l’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, citée également par l’ONU, au moins 3.428 manifestants ont été tués en Iran lors du vaste mouvement de contestation, mais le bilan pourrait même dépasser les 20.000 morts.

Amnesty exige également que la Belgique appelle les autres États membres de l’ONU à mener une action internationale. L’organisation a donc lancé une nouvelle pétition adressée au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot.

Mercredi, un texte exprimant du soutien au mouvement de protestation du peuple iranien et condamnant fermement la répression exercée par les autorités de la République islamique d’Iran a été déposé aux parlements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles par les majorités respectives.

Belga – Image illustration (3 janvier 2026)