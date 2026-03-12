Bedex : la Région bruxelloise s’ouvre aux investissements dans la défense

Le ministre bruxellois de l’Économie Laurent Hublet (Les Engagés) a annoncé jeudi, en marge de la première édition du salon belge de la défense Bedex à Brussels Expo, le lancement d’un projet de cluster technologique sur la défense et l’ouverture des investissements bruxellois au secteur des technologies de défense.

“Bruxelles dispose d’un socle solide d’entreprises technologiques à haute valeur ajoutée actives dans la sécurité et la défense, et nous devons accélérer son développement“, a confié le ministre bruxellois par voie de communiqué. “Des initiatives comme Bedex contribuent à renforcer les secteurs technologiques stratégiques, à soutenir l’innovation et à accroître l’attractivité économique de la région, tout en créant des emplois et en consolidant l’influence de Bruxelles au cœur de l’Europe.”

Concrètement, Laurent Hublet indique travailler à la création d’un cluster technologique dédié à la défense, soit un réseau d’entreprises du secteur. Ce cluster s’appuiera sur les entreprises bruxelloises existantes et sur la position de Bruxelles en tant que siège de l’Otan et du nouveau quartier général de la Défense belge. Le ministre a par ailleurs annoncé l’évolution de la stratégie d’investissement de l’organisme bruxellois d’investissement finance&invest.brussels.

Celui-ci ouvrira ses investissements au secteur des technologies de la défense et des solutions à double usage (“dual-use”, pour usages civils et militaires, NDLR). Ces secteurs étaient effectivement jusqu’ici exclus de la stratégie de l’outil régional. “Cette décision sera menée dans le respect des sensibilités des co-actionnaires”, précise le cabinet du ministre. La Région bruxelloise est actionnaire à près de 70% de finance&invest.brussels et est accompagnée de banques, assureurs et autres entreprises.

