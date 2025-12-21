Beau succès pour la Corrida de Woluwe-Saint-Pierre : 2000 coureurs de tous niveaux y participent

Plus de 2000 coureurs ont participé à la Corrida Run de Woluwe-Saint-Pierre ce samedi soir. C’est un parcours en boucle, qui permet d’adapter la distance ou la vitesse au niveau de chaque participant.

Une fois par an, le sport sort des installations de Sportcity et envahit le quartier de l’avenue Salomé. L’événement revendique un esprit familial. Pour beaucoup, c’est d’abord une expérience collective. Une participante, épuisée mais ravie, résume : “C’est super sympa, il y a beaucoup d’ambiance (…) c’est ma première course avec d’autres gens et j’ai beaucoup aimé“.

Sur le 10 km, la course se durcit : victoire en 31 minutes, 33 pour la première dame. Le gagnant, Myrian Henrotte, était sur le podium à Namur et Andenne. “Pour faire mieux, fallait gagner“, se disait-il : c’est désormais chose faite. Yewbdar Denys est la gagnante : “J’ai juste couru à un rythme qui me convenait. J’ai suivi des hommes devant moi et j’ai couru tout au long de la course avec eux. Ils m’ont tirée“.

La belle histoire vient aussi d’un demandeur d’asile, vainqueur de la fast race, une compétition officielle. Patrick Nimubona, qui loge au Samusocial “dans des conditions difficiles” selon l’avocate Maryse Alié, “vit un rêve, puisqu’il a gagné énormément de courses en Belgique“. Patrick espère pouvoir un jour courir pour la Belgique.

Pour les amateurs confirmés ou les professionnels, les courses en boucle sont un défi pour l’organisation, mais elles permettent à tout le monde de trouver son compte : “Il y a les mini-kids, les kids, les rookies, les femmes, les hommes en Fast Race et puis les 10 km, tout le monde ensemble“, liste Daniel Lagase, l’organisateur. “En période de Noël, c’est très gai : c’est une corrida pour tout le monde. Le premier dépasse les derniers, il y a une bonne ambiance. Je crois que c’est ça qu’on retiendra aujourd’hui“.

Avec 2200 coureurs, cette corrida était sold out. L’an prochain, l’organisation annonce vouloir augmenter les dossards.

■ Reportage de Michel Geyer, Joachim Vincent, Olivia Bronsart et Stéphanie Mira