BE CYCLIST : un Plan d’action fédéral pour promouvoir le vélo

Le conseil des ministres a approuvé, ce vendredi, le Plan d’action fédéral BE CYCLIST. Le premier du genre à promouvoir l’usage du vélo et à traduire l’objectif de l’accord de gouvernement de convaincre davantage de personnes de choisir des modes de transport actifs et plus respectueux de l’environnement.

Le plan comprend 52 mesures qui s’articulent autour de 3 axes : faciliter la pratique du vélos par plus de personnes, renforcer la sécurité et le confort des cyclistes grâce à de meilleures infrastructures et rendre le choix du vélo incontournable.

L’objectif est d’aider un maximum de Belges à enfourcher leur vélo. Dans l’accord de gouvernement, le gouvernement s’engage à réaliser un “transfert modal” ambitieux et à réduire de 55 % les gaz à effet de serre d’ici à 2030.

L’augmentation du nombre de cyclistes est également un moyen de réduire les embouteillages. Le Bureau fédéral du Plan a récemment calculé que les embouteillages nous coûtent actuellement 2,3 milliards par an.

Il s’agit d’un projet porté par l’ensemble du gouvernement. A l’initiative du plan, le Vice-Premier Ministre et Ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) se réjouit: “Si plus de personnes font du vélo, c’est tout d’abord bon pour notre économie, car le coût des embouteillages est très élevé… Le vélo est également positif pour la santé physique et le bien-être mental…et le vélo a un impact positif sur notre climat, comme alternative aux moyens de transport utilisant les énergies fossiles.”

Plus de vélos pour se rendre au travail, lutte contre le vol

Actuellement, 571 000 travailleurs bénéficient d’une indemnité pour se rendre vers leur lieu de travail à vélo. Le gouvernement fédéral veut faire encore mieux en généralisant cette indemnité à toutes les entreprises et en développant notamment les cycloroutes, notamment le logn des lignes de chemin de fer.

Le gouvernement fédéral s’attaque également au vol de vélos et étudie la mise en place d’un registre central des vélos, pour éviter la revente et en veut en faire une priorité de la note-cadre sur la sécurité intégrale de la police fédérale.

Le plan s’étend de 2021 à 2024, comporte des objectifs mesurables et sera évalué tous les ans au mois de septembre. Par ailleurs, le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, continuera également à consulter et à collaborer régulièrement avec ses collègues des régions, afin de les soutenir au mieux dans le développement des politiques cyclistes au niveau régional.

