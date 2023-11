“Be cheffe” salue l’excellence de 3 femmes dans l’horeca

Trois cheffes ont été primées à la première édition de “Be Cheffe”, le concours culinaire de la Fédération Horeca Bruxelles, lors d’une cérémonie qui avait lieu à Bozar. Joo Stassart, Aurélia D’Hollander et Julia Lemaire ont reçu leur prix en présence du Premier ministre Alexander De Croo, qui a souligné l’excellence de l’idée d’une compétition exclusivement féminine pour célébrer la présence et l’engagement des femmes dans l’horeca.

Plus d’une cinquantaine d’étudiantes, employées ou cheffes d’entreprises se sont manifestées mais seules quinze d’entre elles, réparties dans ces trois catégories, se sont affrontées lundi dernier, sur deux épreuves : la revisite d’un plat belge traditionnel et une bouchée à la pomme. Un jury composé de dix experts culinaires, présidé par Manon Schenck (“La table de Manon” à Durbuy) ont dégusté à l’aveugle les créations des participantes.

Les organisateurs et les jurés ont salué l’entraide manifestée entre les candidates et la qualité des plats proposés. “J’étais là pour les soutenir, leur dire qu’elles sont capables de faire autant qu’un homme et avec un concours 100% féminin comme celui-là, on a vraiment pu voir l’entraide entre les candidates. C’était vraiment beau à voir”, a justement noté la cheffe d’origine alsacienne. “On a eu des femmes qui s’entraident, qui s’admirent, qui rient, qui pleurent de soulagement. Vous avez été fortes et puissantes”, a abondé Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles et initiatrice du projet. “L’objectif de Be Cheffe n’était pas tant de définir qui était la meilleure cheffe de l’année mais d’encourager trois profils distincts à s’épanouir dans leur passion”, a-t-elle encore noté.

Audace, originalité et explosion des saveurs

Des candidates sélectionnées “pour leur passion, leur envie et non leur région ou leur âge.” Joo Stassart, à la tête entre autres du restaurant “Racines” à Liège, est ressortie gagnante dans la catégorie cheffe d’entreprise. C’est l’audace, l’originalité et l’explosion des saveurs qui ont conquis le jury grâce à une “croquette de risotto thaï, au jus de pomme Granny Smith et coriandre” et des “boulets liégeois en maki d’aubergine laquée au miso, avec un effiloché de porc”.

Aurélia D’Hollander (“Ivresse” à Uccle), dans la sélection “employées”, a séduit grâce à sa “brochette de pommes, algues et miso, laquée au cidre” et un plat revisitant les caricoles en ravioles. “Leur originalité, leurs goûts francs, leur lisibilité et leur excellence technique” ont été soulignés par les experts. Et enfin, à seulement 18 ans, Julia Lemaire de l’École Hôtelière Provinciale de Namur (EHPN) a impressionné les jurés avec son “biscuit au cœur coulant” à la pomme et une revisite du “poulet-frite-salade-compote”. Alexander De Croo a souligné l’importance de mettre à l’honneur l’excellence gastronomique en Belgique.

“Alors pourquoi en faire un événement spécifiquement féminin ? Je pense que c’est une excellente idée parce que, en général, les hommes et les femmes, ont une manière – et je vais utiliser des stéréotypes mais c’est la réalité – extrêmement différente de célébrer le succès. Les hommes ont tendance à dire qu’ils sont les meilleurs du monde même si ce n’est pas le cas”, a précisé le Premier ministre qui a pu goûter toutes les préparations. Les 15 participantes, âgées de 15 à 56 ans, étaient en effet présentes lundi soir pour cuisiner leurs créations autour de la pomme et les faire goûter aux personnalités issues des mondes politique, gastronomique et financier. “Quoi de mieux que de saluer l’excellence féminine à nous trois”, a soulevé Madame de Magnanville.

Le concours, destiné aux femmes qui cuisinent en Belgique, de tous niveaux et de tous horizons, a pour objectif de revaloriser le personnel minorisé et invisibilisé du secteur. “Be cheffe” est amené à se perpétuer tous les ans afin de mettre en lumière les différents domaines de la restauration (bartender, sommelière, pâtissière…).

Belga