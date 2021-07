“Back on stage” : des concerts gratuits du 3 au 22 août à la Cité administrative

Du mardi 3 au dimanche 22 août, «Back On Stage », proposera une programmation musicale belge et bruxelloise.

Lancé par la Ville de Bruxelles, l’événement fait partir du festival Hello Summer et se veut “une marque de soutien aux secteurs de la culture et de la musique“, indique l’organisateur, dans un communiqué. Il se tiendra sur l’esplanade de la Cité administrative, derrière la colonne du Congrès.

Pour respecter les consignes sanitaires, un millier de spectatrices et spectateurs pourront assister aux concerts.

40 artistes à l’honneur

Parmi les artistes programmés, on retrouve Sharko, Sacha Toorop, Alex Lucas, Leo Fifty Five, Morgan, et d’autres. Un DJ assurera l’ambiance entre les concerts.

A partir du 6 août, les vendredis seront dédiés au projet “Club Open Air”, avec l’ensemble des représentant·e·s du secteur de la nuit. Attention, dès le 13 août, le Covid Safety Ticket entrera en vigueur.

Les dimanches seront consacrés aux plus jeunes avec, entre autres, Raconte-moi tes émotions (de Mousta Largo) et Bandits.

Rédaction