Bablute, un nouveau site destiné au bien-être des jeunes bruxellois

Le nouveau site web ‘Bablute‘ a été lancé jeudi par le Service de santé mentale de l’Université Libre de Bruxelles (SSM- ULB). Les jeunes Bruxellois bénéficieront ainsi d’un accès à des ressources utiles pour leur bien-être et d’un accompagnement concret de professionnels.

Une étude menée par l’institut de santé publique Sciensano démontrait en octobre dernier qu’un jeune sur cinq signale souffrir de symptômes dépressifs et qu’un jeune sur quatre souffre de symptômes anxieux.

Selon le service universitaire, ces résultats s’inscrivent dans une tendance plus générale où la santé mentale des Belges décline depuis l’apparition du Covid-19. C’est pour lutter contre cette problématique que le SSM-ULB a créé Bablute, une page web souhaitant “apporter une solution concrète pour les jeunes adultes”.

“A Bruxelles, un grand nombre d’initiatives ayant pour but l’amélioration du bien-être des jeunes existent, mais il est souvent difficile de s’y retrouver”, constate la directrice médicale et clinique du SSM-ULB, Nelle Lambert. “Ce site permet de dresser un catalogue plus clair des ressources.”

La page a été divisée en plusieurs sections. Tout d’abord, il y a les sections ‘news’ et ‘ressources’, reprenant une série de services et d’activités comme des groupes de parole.

Ensuite, une page “Pose ta question, un psy te répond” a été développée pour que les jeunes puissent partager leurs inquiétudes et leurs questions avec un professionnel.

“Nous encourageons les jeunes à partager les ressources et informations non reprises sur le site, afin de le compléter et l’enrichir, que celui-ci soit dynamique”, conclut Nelle Lambert. Outre le site, des comptes Facebook et Instagram ont été créés en complément.

