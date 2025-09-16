Avello relance sa campagne “T’as le Code ?” pour la Semaine de la Mobilité

Du 15 au 22 septembre, Avello (anciennement GRACQ) repart sur le terrain avec sa campagne de sensibilisation “T’as le Code ?”, à l’occasion de la Semaine de la Mobilité. Objectif : rappeler aux automobilistes, cyclistes, trottinettistes et piétons certaines règles du code de la route encore trop souvent méconnues.

L’action se déroulera en rue, à Bruxelles et en Wallonie, mais aussi en ligne, où un quiz-concours restera accessible jusqu’au 5 octobre. Les passants seront invités à tirer une carte au hasard et à répondre à l’une des 15 questions à choix multiple portant sur la réglementation. Le quiz en ligne, abordé sur un ton volontairement ludique, permettra de gagner divers lots, comme un séjour pour deux personnes à l’Aquascope de Virelles, un cadenas de vélo ou du matériel de mobilité.

Pour Avello, mieux connaître le code de la route ne se limite pas à éviter les infractions. Cela permet aussi d’apaiser les relations entre usagers en corrigeant de fausses interprétations. L’an dernier, plusieurs règles se sont révélées mal connues, comme le droit de rouler à deux de front à vélo, la possibilité de traverser un passage piéton à vélo, ou encore la réglementation dans les zones avancées cyclistes (ZAC).

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain et Romuald Thomas