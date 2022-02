Autrement : le tarot, un outil encore très utilisé aujourd’hui

Dans ce nouveau numéro d’Autrement, Cyprien Houdmont et ses invités s’intéressent au tarot. Cet outil qui date du moyen-âge est encore très utilisé aujourd’hui dans différents mouvements. Comment sortir ce jeu de 78 cartes du cliché purement divinatoire ? Comment se réapproprier l’outil, notamment comme combat politique ?

Cyprien Houdmont aborde ces questions avec ses invités, Chantal Salomoni, tarologue qui travaille avec le tarot de Marseille, Emmanuel.le Fontaine, activiste non-binaire qui construit son propre tarot, et Wutangu, astrologue et tarologue queer et afro-descendante, et Cathou, qui nous accueille chez elle pour nous dévoiler son intérieur et sa vision du tarot.

