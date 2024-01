Autrement : et si on pensait au 100% végétal pour remplir nos assiettes ?

Quelle place pour l’offre végane à Bruxelles ? Dans ce numéro d’Autrement, Cyprien Houdmont rassemble plusieurs initiatives véganes à Bruxelles : la pâtisserie végétale Succulente à Anderlecht, la fabrique végétale Terter à Saint-Gilles, Lucifer Lives Coffee dans les Marolles et le restaurant Humus x Hortense à Ixelles.

Pour celles et ceux qui en ont eu le privilège les assiettes étaient bien remplies ces derniers jours. Lors des fêtes, pour beaucoup, les traditions sont importantes et parfois le menu, c’est la tradition. Mais peut-on envisager de changer les aliments de nos assiettes ? De les rendre plus durables et moins basés sur les animaux ? Comment décloisonner les clichés autour de la nourriture végane ? Comment imaginer une offre alimentaire plus éthique et respectueuse de l’environnement et des autres espèces ? On en parle avec :

Victoria Michiels, gérante et boulangère de Succulente,

Julien Nève, chef et gérant chez Terter

Morgane Vargiu, gérante et cheffe chez Lucifer Lives Coffee

et Nicolas Decloedt, gérant et chef chez Humus x Hortense