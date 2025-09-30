Passer la navigation
autrement : dédiaboliser les jeux vidéos

Après la deuxième édition du festival consacré aux jeux vidéos Zinne Games, Cyprien Houdmont et ses invité·es reviennent sur les clichés qui entourent les jeux vidéos pour les penser autrement.

30 septembre 2025 - 18h30
Modifié le 30 septembre 2025 - 17h04
 

