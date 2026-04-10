Augmentation du prix du carburant : Marc Botenga veut taxer les surprofits des multinationales

Marc Botenga, député européen PTB, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Les prix du pétrole sur les marchés internationaux ont fortement augmenté ces dernières semaines en raison de la guerre au Moyen-Orient, et sont régulièrement sujets à des fluctuations en fonction des développements de ce conflit. Ce vendredi, le prix du diesel est, par exemple, en baisse de 30 centimes, mais il se situe toujours au-dessus des 2 euros le litre (2,18€ précisément). Pour Marc Botenga, il est temps de prendre des mesures.

“La première crise – la grosse crise qu’on a eue en 2022-2023 – on a dû attendre 15 mois pour avoir une mesure européenne qui était inefficace. C’était un plafonnement du prix du gaz. Ensuite, ils ont pris une petite mesure en disant ‘on va faire payer les surprofits de ces grandes multinationales aussi. Pourquoi pas ! Qu’est-ce qu’on attend aujourd’hui ? Je ne sens pas le sens de l’urgence que vivent les gens au niveau de la Commission européenne et même au niveau du gouvernement belge“, s’exclame le député européen.

Pour lui, l’Union européenne devrait donc à nouveau plafonner les prix et, surtout, taxer les surprofits. “Cela me semble évident. Pourquoi on ne le ferait pas ? Vous avez des grandes multinationales qui font des surprofits grâce à la guerre. Faisons payer ces multinationales, plutôt que les gens“, conclut-il.