Audrey Lhoest : “Il est grand temps de verduriser et de planter des arbres à Ixelles”

Une campagne de verdurisation est en cours à Ixelles. Plusieurs chaussées ont été ouvertes pour permettre la plantation d’arbres. “Nous avons commandé une étude pour dresser un diagnostique et une typologie des rues, afin d’adapter la plantation d’arbres à la situation de la voirie.”, explique Audrey Lhoest (Ecolo), première échevine à Ixelles, chargée de l’Environnement, des Espaces verts et des Plantations, dans Bonjour Bruxelles ce matin.

Le principe c’est de varier l’essence choisie en fonction des caractéristiques du site. “Par exemple pour la place Flagey, on essayera des pins parasol. Il faudra voir comment ces arbres se comportent en îlot de chaleur et s’ils résistent à l’hiver.”, explique Audrey Lhoest.

Il faut réagir au dérèglement climatique, explique l’élue ixelloise. Les conséquences touchent très concrètement notre quotidien, avec des canicules et des inondations. “Il s’agit de redonner toute sa place au végétal et à l’eau.” Retirer un peu de bitume n’est-il pas illusoire ? “Non ! plus on enlève le bitume plus on augmente les surfaces perméables, moins l’eau ira à l’égout et plus on luttera contre le dérèglement climatique.”

La pression sur le stationnement risque d’augmenter? “Nous essayons de trouver des équilibres entre d’une part la possibilité pour les Ixellois de stationner et d’autre part de préparer l’avenir. En tant que responsables politiques on ne peut pas faire comme s’il n’y avait pas de problèmes. Il est grand temps de verduriser et de planter des arbres dans notre commune.”

