Audi Brussels : la pollution du sol complique la vente

L’avenir du site d’Audi Brussels reste en suspens. Le site est énorme 54 hectares dans le sud de Bruxelles. Vacant depuis la fermeture de l’usine en février dernier. Et la vente coince, indique aujourd’hui l’Écho. À cause de la pollution du sol. Impossible aujourd’hui de fixer un prix de vente sans connaître précisément l’ampleur et le coût de la dépollution.

Les premières analyses réalisées par Audi ont révélé un sol contaminé par différents types de polluants. L’administration régionale, Bruxelles Environnement, a donc demandé une étude détaillée avec de nouveaux forages, afin d’évaluer jusqu’où s’étendent ces pollutions — aussi bien en profondeur que sur les terrains voisins. Une longue procédure, qui pourrait durer plus de six mois avant d’obtenir une estimation fiable.

Selon les experts, plusieurs scénarios sont possibles : si la pollution est directement attribuable à Audi, l’entreprise devra assainir le site. Mais si d’anciennes contaminations non identifiées sont découvertes, la situation se complique. Audi pourrait alors être tenue à une “responsabilité sans faute”, c’est-à-dire dépolluer sans devoir tout nettoyer au micron près, mais en supprimant tout risque pour la santé et l’environnement.

Sur le plan économique, cette incertitude pèse lourd : les candidats à la reprise du site hésitent à remettre une offre ferme sans connaître les coûts exacts.

Chez Audi Brussels, on reste discret : “Le processus de vente est complexe et prendra plusieurs mois”, indique la direction à nos confrères. Selon plusieurs sources proches du dossier, il faudra au moins un à deux mois pour y voir plus clair, et peut-être encore plus pour conclure la vente.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles