Auderghem remet un avis favorable pour le projet Demey Park, sous cinq conditions

Un avis favorable sous condition a été remis pour le projet Demey Park, à Auderghem.

La commune d’Auderghem a remis un avis favorable sous condition pour le projet Demey Park, qui vise à transformer le site du Carrefour et du Brico du boulevard du Souverain en un nouveau quartier mixte. “Pour la Commune d’Auderghem, cette reconversion représente une opportunité majeure pour repenser un site aujourd’hui enclavé et minéralisé. Elle y voit un levier de qualité de vie, de dynamisme local et de durabilité“, commente la commune dans un communiqué.

Des conditions précises, “destinées à garantir un développement équilibré et cohérent“, ont été établies :

1. Gabarits ajustés : Les bâtiments seront abaissés pour préserver la lumière et éviter un effet de mur : R+4 côté place, R+3 côté parc, et un maximum de R+8 pour le repère paysager (bâtiment D).

2. Un parc public ouvert : Le parc de 2,4 hectares sera entièrement accessible, sans zones privatisées. Les façades devront être actives, la plaine de jeux recentrée et le jardin communautaire déplacé au nord-est.

3. Logements diversifiés : Davantage de logements familiaux, un coliving limité à 15 % (avec un maximum de six chambres par unité) et l’intégration de logements publics ou conventionnés afin de renforcer la mixité sociale.

4. Davantage d’équipements collectifs : La part d’équipements collectifs passera de 3,4 % à 5 %, avec un objectif de 10 %, pour accueillir crèches, espaces culturels, sportifs ou de santé.

5. Mobilité maîtrisée : Un parking souterrain est prévu, mais devra être accompagné d’une analyse approfondie des flux. La Commune prône un accès depuis la E411, encourage la mobilité douce et la coordination avec les projets régionaux.

Le projet initial dénoncé par de nombreux Auderghemois

De nombreux Auderghemois inquiets se sont mobilisés contre ce projet. Plusieurs habitants ont dénoncé, lors de la commission de concertation communale, des bâtiments jugés trop hauts et massifs, une densification excessive et un manque de logements sociaux et familiaux. D’autres ont pointé l’absence d’un plan de mobilité clair, le risque de parking sauvage et la congestion attendue des voiries. L’abattage de 96 arbres, dont un classé, a été qualifié d’”inacceptable“. Des habitants ont aussi regretté l’absence d’étude d’impact sur le vent ou la gestion des eaux pluviales.

349 lettres de remarques ont été introduites durant l’enquête publique. Près de 300 habitants ont participé à la réunion d’information organisée par la commune, tandis que près de 50 personnes ont assisté à la commission de concertation du 16 octobre.

