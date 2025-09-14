Passer la navigation
Pourquoi la métamorphose du site du Carrefour d’Auderghem inquiète certains riverains

À Auderghem, un vaste projet immobilier prévoit de transformer le site commercial du Carrefour et son immense parking. L’enquête publique est en cours et les riverains suivent le dossier. Ils ne sont pas opposés au projet, mais veulent certaines assurances quant à l’impact dans le quartier.

Des affiches rouges sont présentes dans le quartier. L’enquête publique a débuté pour l’énorme site Carrefour d’Auderghem. Le projet prévoit la construction de nouvelles tours, 400 logements, tandis que la plupart des magasins devraient rester au rez-de-chaussée.

C’est une véritable métamorphose pour tout un quartier qui ne laisse pas les riverains sans voix. Paul Sintzoff en fait partie : “C’est un changement pour un mieux pour Auderghem et pour le quartier. L’immense parking du Carrefour est un îlot de chaleur insoutenable en été et pas beau. Changer ça, c’est super“, estime-t-il.

► Voir notre reportage | À Auderghem, un vaste projet pour le site de Carrefour

Mais malgré le positif, il y a aussi des réserves, surtout dans l’une des rues qui borde le site. Un potager y a été créé il y a dix ans. Avec le projet, il est amené à déménager. Les riverains craignent pour cet espace, mais aussi pour les vieux arbres et, de manière générale, pour la cohésion du quartier. “Les voisins se rencontrent ici, on fait des fêtes régulières. C’est un facteur de cohésion sociale très important pour la rue“, insiste Paul Sintzoff.

Se pose aussi la question de la mobilité, car ce parking est fréquenté par de nombreux Bruxellois et pas uniquement des clients. “Il y aura un effet de tache d’huile, parce que les gens voudront se garer d’une manière ou d’une autre“, fait remarquer un autre riverain.

L’enquête publique est prévue jusqu’au 5 octobre. Ensuite, ce sera la commission de concertation, l’avis de la commune et éventuellement l’autorisation régionale.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Yannick Vangansbeek, Michel Geyer et Hugo Moriamé

14 septembre 2025 - 15h07
Modifié le 14 septembre 2025 - 15h11
 

