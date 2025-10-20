Auderghem : le Château de la Solitude, édifice néoclassique du 20e siècle, est à vendre

Son prix d’achat est estimé à dix millions d’euros.

Cet édifice construit entre 1910 et 1912 pour une princesse belge a été racheté dans les années 50 par l’Etat belge, qui l’a transformé en école, avant d’être laissé à l’abandon. Un groupe d’investisseurs privé l’a racheté au début des années 2000 pour le rénover complètement. Abritant des bureaux modernes, le château est aujourd’hui à vendre. Expertisé trois fois, il est estimé à dix millions d’euros.

Mais, au-delà de son prix, ne peut pas l’acheter qui veut. Il n’est par exemple pas possible d’y installer une famille. Le PPAS (plan particulier d’affectation du sol) actuel ne permet pas d’occupation résidentielle, mais seulement des bureaux et équipements publics et collectifs.

Cela fait quatre jours que le Château de la Solitude est sur le marché immobilier. L’agence a déjà programmé une dizaine de visites.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Loïc Bourlard