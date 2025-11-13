Aucune peine de prison ferme prononcée pour les huit prévenus de la “bande Simonis”

“Vous n’avez plus droit à l’erreur !”, s’est exclamé le président de la 44e chambre du tribunal correctionnel francophone de Bruxelles en concluant le prononcé du jugement de la bande dite “Simonis”, jeudi, au palais de justice de Bruxelles. Aucune peine de prison ferme n’a été prononcée à l’encontre des huit prévenus.

Les huit membres de la “bande Simonis” étaient jugés pour de multiples préventions, allant du vol avec violence à la mise hors d’usage d’un bus De Lijn, en passant par une série de coups et blessures volontaires infligés à de très jeunes victimes, parfois mineures.

Les faits, commis autour du parc Élisabeth et de la station Simonis à Koekelberg, remontent à la période comprise entre mars 2021 et février 2024. Seuls deux prévenus sur les huit étaient majeurs au début de cette période. Le tribunal n’a pas suivi les réquisitions de la procureure du Roi, qui avait demandé des peines de prison ferme allant de quatre à dix ans. Les juges ont prononcé des peines alternatives, variant entre des travaux d’intérêt général et des sursis probatoires.

C.K., considéré comme l’un des chefs de la bande, a été condamné à cinq ans de prison avec sursis probatoire partiel, alors que la procureure avait requis dix ans ferme à son encontre. A.Z., lui, a écopé de trois ans de prison avec sursis probatoire total. Quant à R.B., pour lequel la procureure du Roi avait également requis dix ans de prison ferme, aucune peine n’a encore été prononcée. Impliqué dans l’ensemble des faits du dossier, il sera jugé le 6 janvier prochain, son dossier ne pouvant être examiné par un juge unique — ce qui était le cas de la 44e chambre.

Z.B. est le seul prévenu à avoir obtenu un sursis simple. Le prévenu a été condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis. Le ministère public avait requis six ans de prison ferme à son encontre.