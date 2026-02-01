 Aller au contenu principal
Aucun blessé à déplorer après des tirs survenus samedi soir à Schaerbeek

La police de la zone Bruxelles Nord a été appelée samedi, vers 17h30, pour des tirs à Schaerbeek, près de la rue de Locht. Aucun blessé n’a été signalé.

Les forces de l’ordre sont arrivées rapidement sur les lieux et ont sécurisé la zone. “Les premières constatations sur place indiquent que plusieurs coups de feu ont été tirés, apparemment à blanc”, a déclaré la porte-parole de la zone, Audrey Dereymaeker.

Le parquet de Bruxelles a été immédiatement informé et a prescrit plusieurs devoirs d’enquête, dont l’un auprès du laboratoire de la police fédérale. “Afin de ne pas compromettre l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade”, a ajouté la porte-parole.

