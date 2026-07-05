Au parc du Cinquantenaire, petits et grands se sont retrouvés autour d’une centaine de jeux de société

Le parc du Cinquantenaire était très animé tout ce week-end avec la 3e édition de Bruxsel Ludik. Dans le cadre de cet événement entièrement gratuit, le parc est devenu durant 48h un vaste espace de jeu.

Bruxsel Ludik était l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux jeux au parc du Cinquantenaire. Tout ce week-end, il était possible d’essayer plus de 100 jeux de société, que ce soit des classiques ou des nouveautés. “Les jeux de société ont méga la cote“, assure Simon Diagre, responsable communication chez Fox et cie. “Je pense que cela répond à un besoin sociétal : les gens ont envie de se mettre à table, se rencontrer et passer des moments intergénérationnels autour de quelque chose. Le jeu est le média parfait pour ça“, estime-t-il.

Ce marché représente aujourd’hui plus de 15 milliards de dollars et pourrait presque doubler d’ici cinq ans.

■ Reportage de Valentine Rolus et Stéphanie Mira