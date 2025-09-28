Au moins 2.270.000 d’euros récoltés lors de l’édition 2025 de Run to Kick

Plus de 4.700 coureurs se sont réunis dimanche dans le Bois de la Cambre pour Run to Kick, la course solidaire organisée annuellement par KickCancer. Le montant total des dons s’élève cette année à au moins 2.270.499 euros en faveur de la recherche innovante sur le cancer de l’enfant, indique l’organisation.

Cette année, plus de 290 équipes ont participé à la course, dont 86 familles elles-mêmes touchées par la maladie ainsi que du personnel soignant des services d’oncologie pédiatrique. La collecte de fonds sera officiellement clôturée à la fin du mois d’octobre.

“S’investir ensemble pour un même objectif — offrir de meilleurs traitements aux enfants atteints d’un cancer — apporte énormément d’énergie positive. Le montant record de 2.270.499 euros collecté cette année pour financer de la recherche me rend incroyablement heureuse, et fière aussi“, se réjouit la fondatrice de KickCancer, Delphine Heenen, citée dans le communiqué.

L’édition de l’année dernière avait permis de récolter 1.975.423 euros le jour même.

