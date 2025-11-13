Attentats de Paris : dix ans après, retour sur les liens avec Bruxelles

Dix ans après les attentats de Paris, on se souvient que Paris et Bruxelles étaient étroitement liés, revenons sur les personnalités bruxelloises qui sont à l’origine des attentats.

Rapidement, l’enquête remonte jusqu’à Bruxelles. Les voitures utilisées à Paris étaient immatriculées en Belgique, les appartements loués à Bruxelles. Molenbeek se retrouve au cœur de l’attention, la commune deviendra malgré elle le symbole européen du terrorisme islamiste ; réputation dont elle a du mal à se défaire encore aujourd’hui.

Plusieurs membres du commando ont grandi là. C’est là aussi qu’ont été préparées les attaques, sous la houlette de Salah Abdeslam, seul survivant du commando, arrêté plus tard dans sa commune d’origine rue des quatre vents à Molenbeek, et du cerveau Oussama Atar, Belgo-Marocain formé en Syrie, lié à l’État islamique. Neuf des vingt accusés du mégaprocès du 13 novembre, jugé à Paris, étaient d’ailleurs issus de la région bruxelloise.

Mais cette histoire, c’est aussi celle des ratés politiques et policiers. Des avertissements ignorés, des surveillances mal coordonnées, des divisions entre services… tout un système qui a permis à des terroristes de circuler librement entre Bruxelles, Paris et la Syrie.

Les jours qui suivent , Bruxelles vit un véritable lockdown : métro fermé, écoles suspendues, rues désertes. L’armée patrouille dans la capitale européenne.

Le gouvernement fédéral lance le Plan Canal, une vaste opération de contrôles administratifs pour reprendre la main sur les quartiers sensibles.

Et quelques mois plus tard, le cauchemar se répète. Le 22 mars 2016, deux explosions frappent l’aéroport de Zaventem puis le métro de Maelbeek. Trente-deux morts, 340 blessés : les pires attentats de l’histoire belge. Les auteurs ? Les frères El Bakraoui et Najim Laachraoui, issus de la même cellule que celle du 13 novembre.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles