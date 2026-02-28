Attaque contre l’Iran : Brussels Airlines suspend ses vols vers et depuis Tel Aviv jusqu’au 7 mars

Le groupe Lufthansa, dont Brussels Airlines fait partie, prolonge la suspension de ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu’au 7 mars, a indiqué Brussels Airlines à la suite de frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran. Les passagers peuvent se faire rembourser leur vol ou le déplacer à une date ultérieure.

Lufthansa a également annoncé l’annulation de ses vols vers Dubaï, Beyrouth et Amman.

“Nous regrettons les désagréments causés à nos passagers. Le groupe Lufthansa surveille et évalue en permanence la situation sécuritaire au Moyen-Orient et reste en étroit contact avec les autorités. La sécurité des passagers et des équipages est toujours la priorité absolue du groupe Lufthansa”, précise le groupe.

Air France a également annoncé avoir annulé ses vols à destination de Tel-Aviv et Beyrouth et “communiquera ultérieurement” sur son programme de vol des prochains jours.

“En raison de la situation sécuritaire à destination, la compagnie a décidé d’annuler ses vols prévus le 28 février de/vers Tel Aviv et de/vers Beyrouth“, a déclaré Air France à l’AFP.

Le ministère israélien des Transports a de son côté annoncé la clôture “de l’espace aérien israélien aux vols civils” et demandé aux voyageurs “de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu’à nouvel ordre“.

L’espace aérien est également fermé en Iran et en Irak. Celui des Émirats arabes unis ferme “partiellement et temporairement”, selon les autorités, de même qu’en Syrie.

Belga – Photo : Belga Image