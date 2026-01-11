Atelier 210 : une rentrée pop, engagée… et féérique
La rentrée culturelle s’annonce résolument musicale à l’Atelier 210, à Etterbeek. Pour lancer la nouvelle saison, la salle bruxelloise mise sur une programmation aussi éclectique qu’engagée. À l’affiche, l’artiste Chose et le duo Angrybodies, deux propositions musicales fortes qui promettent de faire vibrer le public.
- Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Bryan Mommart, Olivia Bronsart et Stéphanie Mira
Mais la rentrée ne s’arrête pas aux concerts. L’Atelier 210 propose également le Karaofée, un karaoké pas comme les autres, animé par des fées, pour une expérience ludique et décalée. Une manière originale de mêler musique, performance et convivialité. À travers cette programmation audacieuse, l’Atelier 210 confirme sa volonté de défendre des projets artistiques engagés et de faire de la rentrée un moment festif et rassembleur.