Assises Bruxelles : Des avocats mécontents lors du témoignage des enquêteurs sur la mort d’Ardit Spahiu

Après cette audition, les enquêteurs avaient raccompagné Franc Gergely pour son transfert en prison. Me Gilles Vanderbeck, avocat de Gergely, est revenu sur ces évènements, demandant pourquoi les enquêteurs avaient alors adressé la parole à Gergely, sans la présence de son avocat.

Les enquêteurs ont justifié leurs actes en précisant qu’il s’agissait d’une procédure policière, concernant d’autres faits, non liés au dossier de l’assassinat de Spahiu, et que la présence d’avocat n’était pas obligatoire. L’enquêteur a ensuite poursuivi, expliquant qu’il est toujours possible qu’un détenu ou prévenu change d’avocat d’une semaine à l’autre.

Me De Béco a réagi avec véhémence aux derniers propos, demandant à la présidente d’acter ce que l’enquêteur venait de dire, sans succès. D’autres avocats dans la salle se sont également montrés outrés. L’audience a ensuite été suspendue vers 11h20.

Neuf hommes sont actuellement jugés par la cour d’assises de Bruxelles pour avoir commandité ou exécuté l’assassinat de Ardit Spahiu, 38 ans, mort à Molenbeek le 27 novembre 2020 après avoir reçu plusieurs balles dans le dos, alors qu’il sortait d’une voiture.

Ardit Spahiu se cachait en Belgique depuis 2019 par inquiétude pour sa sécurité en Albanie, où des meurtres étaient commandités entre le clan des Copja et celui des Alibej, tous deux impliqués dans un trafic de cocaïne à grande échelle.

Belga