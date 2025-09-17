“Assassins de la jeunesse” : la FEF manifeste contre le décret paysage et ses règles de finançabilité

Les manifestants veulent mettre la lumière sur la vague d’étudiants qui risquent de perdre leur financement en raison des nouvelles règles.

Quelque 500 étudiants ont bruyamment manifesté mercredi midi devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer les règles actuelles de finançabilité des étudiants du supérieur. Dans leur viseur : l’inaction de la ministre de l’Enseignement supérieur, Elisabeth Degryse, face aux risques que le décret paysage fait courir, selon eux, à des centaines d’étudiants.

“Nous sommes ici pour dire à la ministre Degryse (en charge de l’Enseignement supérieur, ndlr) qu’il y a urgence“, commente Adam Assaoui, président de la Fédération des étudiants francophones (FEF), à l’origine de la manifestation.

Selon le syndicat étudiant, plusieurs milliers d’étudiants ne seront plus financés par la FWB lors de cette rentrée en raison de la réintroduction des conditions de finançabilité redéfinies en 2021 par la ministre Valérie Glatigny. Ces conditions, qui avaient été assouplies pour une année l’an dernier par une majorité alternative PS-Ecolo et PTB, ont en effet retrouvé leur pleine effectivité cette rentrée.

Une plateforme pour objectiver le phénomène

“Il y a des étudiants qui sont considérés comme non-finançables parce qu’ils ont juste raté juste 5 crédits !“, dénonce M. Assaoui. “Nous demandons donc à la ministre Degryse soit de prolonger le moratoire de l’an dernier, soit d’encourager les établissements supérieurs à octroyer des dérogations, afin de permettre aux étudiants concernés de poursuivre leurs études“. Rassemblés devant le siège du gouvernement place Surlet de Chokier, les manifestants ont scandé “Du fric pour l’enseignement public ! Du blé pour étudier !“.

Sur les calicots brandis au-dessus de la foule, on pouvait notamment lire “Degryse a détruit des rêves“, “Glatigny, ministre des riches” ou “Le seul paysage qu’on voit, c’est un mur“. Plusieurs députés de l’opposition de gauche en FWB étaient également présents.

Vu l’absence de statistiques officielles sur le nombre d’étudiants déclarés non finançables pour cette rentrée, la FEF a décidé de lancer une plateforme en ligne (www.nonfinancable.be). Ce site permet aux étudiants de se déclarer eux-mêmes exclus du financement. L’objectif est de rendre visible l’ampleur du phénomène. La plateforme enregistre à l’heure actuelle près de 1.500 élèves non finançables.

De son côté la ministre de l’Enseignement supérieur, Elisabeth Degryse, affirme ne pas croire à cette vague massive d’exclusion mais annonce vouloir rencontrer les manifestants. Une première ouverture au dialogue, reste à voir ce qu’il en ressortira.

