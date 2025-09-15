Passer la navigation
Le décret paysage créé toujours l’incertitude chez certains étudiants du supérieur

C’est la rentrée académique pour de nombreux étudiant aujourd’hui. Mais avec le décret paysage, certains ne savent toujours pas s’ils peuvent se réinscrire. Il y a énormément de cas différents, ce qui complique le travail des universités. Et cela rajoute beaucoup de stress en ce premier jour.

Reportage de Basile Godts, Morgane Van Hoobrouck et Stéphanie Mira

15 septembre 2025 - 17h55
15 septembre 2025 - 17h55
 

