Assassinat d’Ardit Spahiu en novembre 2020 : neuf accusés jugés aux assises de Bruxelles

Le procès de neuf personnes accusées dans la mort d’Ardit Spahiu s’ouvrira jeudi à Bruxelles. Trois prévenus, en fuite, seront jugés par défaut.

La cour d’assises de Bruxelles a tiré au sort lundi six femmes et six hommes pour juger de la culpabilité de Franc Gergely/Copja et de huit autres accusés de nationalité albanaise ou marocaine dans l’assassinat de Ardit Spahiu. Ce ressortissant albanais a été tué par balles à Molenbeek-Saint-Jean le 27 novembre 2020, dans un contexte de rivalité entre deux clans sur le marché de la cocaïne.

Douze jurés suppléants ont également été tirés au sort lundi par la cour d’assises de Bruxelles pour compléter ce jury de jugement, soit un nombre important pour une session d’assises.

Cinq accusés sur neuf étaient présents à l’audience lundi. Franc Gergely/Copja (33 ans et principal accusé), Blerim Mamutaj (41 ans), Eljo Bitri (38 ans), Elton Roci (48 ans) et Elvis Murataj (50 ans) ont décliné leur identité et leur profession à la cour: agent immobilier (Franc Gergely), livreur pour la poste albanaise (Blerim Mamutaj), ouvriers dans le secteur de la construction (Eljo Bitri, Elton Roci et Elvis Murataj).

Absent lundi, Hakim El Masbahi (40 ans) sera représenté pendant ce procès par deux avocats. Mikael Qosja (38 ans, second accusé principal), Endrit Sadedini (38 ans) et Flobenc Mecja (43 ans) ne sont quant à eux pas représentés. Fugitifs et sous mandats d’arrêt européens et internationaux, ils seront jugés par défaut par la cour d’assises de Bruxelles.

Les neufs accusés doivent répondre de l’assassinat d’Ardit Spahiu, tué par balles le 27 novembre 2020 à Molenbeek. Il sortait d’un établissement Horeca de l’avenue Condor lorsqu’un homme est descendu d’une voiture pour tirer dans sa direction. Ardit Spahiu a été touché par neuf tirs distincts, provoquant 18 plaies balistiques. Il est décédé sur place.

Le procès en tant que tel commencera jeudi matin par la lecture de l’acte d’accusation, prévue sur deux jours d’audience.

