Asile et migration : Fermeture du centre d’hébergement de Molenbeek : 320 places perdues à la veille de l’hiver

BelRefugees, deuxième opérateur d’hébergements d’urgence en Région bruxelloise, a confirmé la fermeture définitive de son centre pour hommes isolés à Molenbeek-Saint-Jean le 31 octobre. Le site, d’une capacité de 320 places, représentait près d’un tiers des lits gérés par l’organisation.

Le bâtiment, propriété de CityDev, faisait l’objet d’un bail temporaire prolongé à plusieurs reprises depuis 2021, en pleine crise du non-accueil. Les travaux de construction de logements sociaux doivent désormais débuter en novembre, rendant impossible toute nouvelle prolongation. “On devait quitter le bâtiment pour le 31 août, en accord avec le propriétaire et l’entrepreneur. On a pu prolonger, on essaie encore de gagner quelques nuits, mais ils doivent commencer leur chantier“, a expliqué à Belga Mehdi Kassou, directeur général de BelRefugees.

Une partie des résidents a déjà été relogée dans d’autres structures. “Aujourd’hui, il n’y a plus que 260 personnes sur place. Il devrait en rester une centaine d’ici vendredi“, précise Mehdi Kassou, ajoutant que du matériel de survie sera distribué à ceux qui n’auront pas trouvé d’hébergement.

Cette fermeture intervient alors que l’ensemble du réseau bruxellois de l’aide d’urgence est saturé. “D’habitude, à cette période de l’année, on a plutôt l’habitude d’ouvrir des lits que d’en fermer. Avoir 320 places en moins, c’est énorme”, souligne le directeur. L’organisation déplore aussi la perte d’une trentaine d’emplois et appelle les autorités régionales à identifier rapidement de nouveaux bâtiments et financements.

“Si on se projette en 2026, on sait déjà qu’on devra travailler avec les mêmes moyens qu’en 2024, ce qui veut dire qu’avec l’inflation et la hausse des coûts, nous serons obligés de réduire encore la voilure“, prévient Mehdi Kassou.

Belga