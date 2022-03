Arno annonce l’enregistrement d’un nouvel album

L’artiste est très affaibli à cause d’un cancer du pancréas.

Alors que l’artiste a récemment annoncé l’annulation de concerts en raison de ses problèmes de santé, Arno vient d’indiquer qu’il travaillait sur un nouvel album. “Je suis entrain de l’enregistrer mais il reste des choses à faire. J’ai fait deux chansons avec mon fils qui a fait les musiques“, a-t-il indiqué à France Inter lors d’une interview enregistrée il y a quelques jours dans son quartier du centre de Bruxelles. “Aujourd’hui, la musique sauve encore mon état d’esprit, elle me fait tenir. Je suis accro, je dois toujours en avoir à la maison”, dit-il.

Dans cet entretien, l’artiste évoque également la récente décoration qui lui a été remise par le roi et la guerre en Ukraine. “J’ai peur de ce qui se passe dans le monde, pour mes enfants. On a vécu le Covid et maintenant, il y a la guerre”, indique-t-il. Atteint d’un cancer du pancréas, il parle aussi de la mort : “Non, dans l’état où je suis j’accepte ça (…) Je ne me plains pas et je dis merci la vie.”

T.D.