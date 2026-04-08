Arnaque: un SMS se fait passer pour le SPF Finances pour vous soutirer de l’argent

Une campagne de phishing usurpant l’identité du Service public fédéral (SPF) Finances est en cours mercredi, a-t-il signalé dans un communiqué.

Des SMS envoyés via le numéro 8850 invitent les destinataires à régler de prétendus frais impayés en cliquant sur un lien, les redirigeant vers un site frauduleux.

Le SPF Finances rappelle que les paiements s’effectuent uniquement via la plateforme MyMinfin, dans l’un de leurs “infocenters” ou sur l’un de ses comptes officiels dont la structure est : BEXX 6792 XXXX XXXX. L’administration fiscale indique également ne pas contacter pour le moment les citoyens par SMS.

Au total, plus de quarante signalements concernant cette tentative d’escroquerie ont été recensés par le SPF Finances.

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