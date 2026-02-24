Après quatre ans de guerre en Ukraine, l’émotion aussi à Bruxelles : “S’il vous plaît, libérez les captifs”
Cela fait quatre ans jour pour jour que la Russie a envahi l’Ukraine, le 24 février 2022. Quatre années de guerre, de larmes, et de souffrances commémorées aujourd’hui aussi à Bruxelles. Une marche de soutien au peuple ukrainien, en particulier aux soldats actuellement emprisonnés en Russie, a traversé le Quartier européen ce midi.
■ Reportage de David Courier et Anna Lawan
