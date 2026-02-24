L’Arc de Triomphe du Cinquantenaire éclairé aux couleurs de l’Ukraine pour marquer les quatre ans de guerre

En ce 24 février 2026, cela fait précisément quatre ans que la Russie a envahi l’Ukraine. En solidarité avec le peuple ukrainien, l’Arc de Triomphe du Cinquantenaire à Bruxelles sera éclairé aux couleurs du drapeau de leur pays ce mardi soir, annonce la Régie des Bâtiments, le gestionnaire immobilier de l’État fédéral.

Le ministre des Affaire étrangères Maxime Prévot (Les Engagés) s’est exprimé à ce sujet : “Il y a quatre ans, la Russie a lancé une invasion totale contre un pays souverain. Depuis, l’Ukraine résiste. Ses villes sont bombardées, ses infrastructures détruites, ses enfants grandissent dans la guerre. Mais l’Ukraine refuse de céder. Cette lumière ce soir, c’est notre façon de dire : nous voyons votre courage. Nous n’oublions pas votre combat. Et nous restons à vos côtés, dans les nuits les plus froides, dans les moments les plus sombres, jusqu’à ce que la paix revienne. Une paix juste, fondée sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La Belgique ne regarde pas ailleurs.”

Vanessa Matz (Les Engagés), la ministre chargée de la Gestion immobilière de l’État, rappelle déclare quant à elle : “En teintant ce bâtiment emblématique du patrimoine belge des couleurs de l’Ukraine, nous rappelons que la défense du droit international, de la souveraineté et de la liberté ne faiblit pas avec le temps. La Belgique reste aux côtés du peuple ukrainien. Ce geste symbolique en est le témoignage, dans l’attente de la fin de cette guerre et du retour à une paix durable.”

BX1 – Photo : Régie des Bâtiments