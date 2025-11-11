Après le MR, Groen réclame une audition urgente de la Cour des comptes sur les finances régionales

Le groupe Groen au Parlement bruxellois s’est joint mardi à la demande du MR d’organiser en commission des Finances une audition urgente de la Cour des comptes à propos de son trentième cahier d’observations “alarmant” sur les comptes 2024 de la Région bruxelloise.

Celle-ci a émis la semaine dernière un avis défavorable sur les comptes généraux des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC), de Paradigm et de la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB), pointant des anomalies significatives ayant une incidence diffuse sur le compte général de l’entité régionale, composée des comptes des SGRBC ainsi que de 21 organismes administratifs autonomes.

La Haute instance a aussi relevé des anomalies dans les comptes généraux du Siamu et du Fonds du Logement de la Région.

Lundi, le MR bruxellois a demandé au président de la commission des Finances et des Affaires générales du Parlement bruxellois, l’organisation d’une audition urgente de la Cour des comptes à propos de son trentième cahier d’observations “alarmant” sur les comptes 2024 de la Région bruxelloise.

Mardi, le chef du groupe Groen, Stijn Bex, a estimé absolument nécessaire de s’attaquer à ce problème.

“Nous savons que Bruxelles est dans une mauvaise situation financière. Selon la Cour des comptes, les comptes comportent tellement d’erreurs que nous ne pouvons même pas vraiment dire à quel point la situation est grave. C’est très problématique et il faut y remédier rapidement. Pour commencer, en auditionnant la Cour des comptes de manière approfondie au sein de la commission des Finances“, a-t-il indiqué à l’agence Belga.

