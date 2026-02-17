Après la tour Proximus, des base jumpers sautent en parachute depuis l’Atomium : “Des agissements dangereux et illégaux”

La police met en garde contre ce sport à haut risque.

Depuis quelques jours, des images impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux. On y voit deux hommes s’élancer en parachute depuis l’une des boules de l’Atomium. Ce sport qui consiste à sauter en parachute à partir de plates-formes fixes de grande hauteur – telles que des immeubles, des antennes ou des monuments – a un nom : le base jump. Le compte Instagram qui diffuse ces images n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai. On peut y voir d’autres sauts depuis la tour Eiffel à Paris et la tour Proximus à Bruxelles. Ce sport à haut risque a déjà provoqué la mort de certains pratiquants.

Contactée, la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, en charge du territoire où se trouve l’Atomium, dit “avoir pris connaissance de ces images” et rappelle que de tels agissements sont illégaux. “L’accès à des parties non accessibles du monument ainsi que la réalisation de tels sauts comportent des risques importants pour la sécurité, tant pour la personne concernée que pour d’éventuels tiers“, ajoute l’inspecteur principal Christopher De Mesmaeker.

Néanmoins, à ce stade, la police dit ne disposer d’aucune information complémentaire concernant ces faits et n’avoir reçu aucun signalement à ce sujet. Il n’est dès lors pas établi s’il s’agit d’images récentes. “La sanction susceptible d’être infligée, le cas échéant, dépendra des circonstances concrètes des faits“, conclut l’inspecteur.

BX1 – Photo/Vidéo : “Le Sage Sicilien” et “Birdmanteam”