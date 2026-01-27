Un homme saute en parachute de la tour Proximus : “Les auteurs sont activement recherchés”

Un homme a sauté en parachute de la tour Proximus dans le quartier Nord. La vidéo publiée sur les comptes Instagram “Birdmanteam” et “Le Sage Sicilien” montre un homme sautant de la tour, haute de 100 mètres, avant d’activer son parachute et d’atterrir sain et sauf près du rond-point de l’avenue Albert II. L’homme est activement recherché pour être entré illégalement dans la tour avec d’autres personnes.

Le base jump est un sport extrême très dangereux consistant à sauter en parachute à partir de plates-formes fixes de grandes hauteurs : immeubles, antennes, ponts, falaises, etc. Une pratique parfois illégale, comme ici depuis la tour Proximus.

La zone de police est au courant de l’incident. Elle a communiqué à nos confrères de Bruzz : “Le 18 janvier, nos services ont été appelés car plusieurs personnes seraient entrées dans la tour Proximus. Nos équipes, dont une équipe cynophile, sont rapidement arrivées sur les lieux. Nous avons constaté que l’une des personnes avait effectivement sauté en parachute et atterri sans blessure apparente.”

La police ajoute qu’elle est à la recherche des individus : “Nous avons également pris connaissance de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qui sera versée au dossier d’enquête. Les auteurs sont activement recherchés.” L’enquête étant en cours, la police ne communique pas davantage sur ces événements.

La Rédaction avec Bruzz