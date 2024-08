Appel à témoins lancé pour tenter d’identifier la victime d’une noyade

La police fédérale a lancé lundi un appel à témoins pour tenter d’identifier un homme qui avait été repêché dans le canal à Bruxelles le 9 avril dernier. La victime était pieds et poings liés lorsqu’elle a été découverte. Elle est décédée peu après à l’hôpital.

“Un homme a été repêché vivant dans le canal à hauteur du square Jules de Trooz à Bruxelles le 9 avril 2024 vers 09h00. La victime avait les mains et les jambes attachées par des cordes jaunes et un cadenas. Elle est décédée après son transfert à l’hôpital”, mentionne l’avis de la police fédérale, diffusé à la demande du parquet de Bruxelles. “Cette personne mesure 1m83, est de corpulence normale et a des longs cheveux bruns. Au moment de sa découverte, elle portait un pantalon en jean bleu clair de marque F&F, une veste bleue et blanche de marque Sheltersuit et des baskets tricolores (bleu, orange et blanc) de marque Asics. Il pourrait s’agir de Razvan Sebastian Marinica, un homme de nationalité roumaine”, détaille la police.

Toute personne reconnaissant cet homme ou l’ayant côtoyé est invitée à prendre contact avec les services de police via l’email avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. Les enquêteurs demandent aussi aux personnes qui auraient été témoins des faits de se manifester via ces canaux.

