Année record pour le Centre de soins pour la Faune Sauvage : 2600 animaux ont été sauvés en 2025

L’an dernier, plus de 2.600 animaux ont été sauvés par le Centre de soins pour la Faune Sauvage. C’est un record. L’institution, basée à Anderlecht, a notamment vu doubler le nombre de pigeons en mauvaise santé.

“On accueille toute la faune sauvage urbaine. Ça peut être des oiseaux comme des pigeons ramiers, des buses, des chouettes, des tourterelles, des pinsons, des mésanges…“, liste Camille Differdange, responsable communication au Centre de soins pour la Faune Sauvage. “Pour les mammifères, ça peut être des renards, des écureuils ou des hérissons“, complète-t-elle.

Comment expliquer le nombre record d’animaux sauvés ? La quantité de pigeons ramiers dans le centre a explosé ces dernières années. Leur nombre a doublé en 2025 : “D’habitude, on est dans les 400 pigeons ramiers accueillis par an. Cette année, on était à plus de 800“, explique Camille Differdange. “Cette explosion s’explique de plusieurs façons : par l’abondance de l’espèce en ville, mais aussi à cause des fortes chaleurs qui ont fragilisé la population. Le troisième facteur est une épidémie de variole aviaire due à ces fortes chaleurs. Ces fortes chaleurs provoquent la prolifération des moustiques, vecteurs de la maladie“.

Difficile pour le centre de savoir comment se passera son année 2026 : “On s’attend à une année au moins similaire, voire à une augmentation. On voit que chaque année, le nombre d’espèces sauvages augmente au centre de soins“.

Le centre se tient prêt, car c’est en été qu’il accueille le plus d’animaux sauvages.

■ Reportage de Rémy Rucquoi